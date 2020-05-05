مدني مكة يسيطر على حريق بحاوية لنقل مواد عزل المباني

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة 12:27 ظهر اليوم بلاغاً يفيد بوجود حريق بتريلا محملة بحاوية بحي بطحاء قريش.‏ وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة. وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بحاوية تحتوي على مواد عزل للمباني تقطرها تريلا، وعلى الفور تم فصل مقدمة التريلا "غمرة القيادة" عن التيدر، وباشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي، حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه ولم تسجل إصابات. وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.



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