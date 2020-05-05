اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة



غزة- الضفة الغربية 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واستفاد منها 10,050 فرداً, وذلك في محافظات القدس، والخليل، وغزّة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

17:53ت م

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