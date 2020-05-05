السعودية اليوم / أكثر من مليوني مستفيد من محاضرات الشؤون الإسلامية التوعوية والإرشادية



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفعيل التقنية في بث المحاضرات التوعوية والإرشادية في التصدي لفيروس

من جهة ثانية بثت الوزارة رسائل نصية عبر شركات الاتصال للمؤذنين والأئمة والدعاة بلغت (131,266) لتوعية الناس وإرشادهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الموحد 1933 بالوزارة منذ بدء جائحة كورونا حتى اليوم (5108)، وجرى إنهاء (2303) تذاكر مراجعة تنوعت ما بين خدمات للمساجد ومنسوبيها وشكاوى واستفسارات في مختلف قطاعات الوزارة وفروعها الثلاثة عشر، كما استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصة "تواصل" (598) بلاغاً.

// انتهى //

17:52ت م

0130



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفعيل التقنية في بث المحاضرات التوعوية والإرشادية في التصدي لفيروس كورونا التي تنظمها الوزارة ممثلة في فروعها في مختلف مناطق المملكة عبر معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي (منصة تويتر وقناة اليوتيوب) التي استفاد منها أكثر من مليوني مستفيد منذ بدء انتشار فيروس كورونا.من جهة ثانية بثت الوزارة رسائل نصية عبر شركات الاتصال للمؤذنين والأئمة والدعاة بلغت (131,266) لتوعية الناس وإرشادهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الموحد 1933 بالوزارة منذ بدء جائحة كورونا حتى اليوم (5108)، وجرى إنهاء (2303) تذاكر مراجعة تنوعت ما بين خدمات للمساجد ومنسوبيها وشكاوى واستفسارات في مختلف قطاعات الوزارة وفروعها الثلاثة عشر، كما استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصة "تواصل" (598) بلاغاً.// انتهى //17:52ت م0130

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