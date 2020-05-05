السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أباب اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 1843 حالة وفاة، وتعافي 15 ألفًا و 587 حالة.

وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وغانا والكاميرون.

// انتهى //

17:19ت م

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أديس أبابا 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا 47 ألفًا و 118 حالة إصابة.وأفاد بيان صادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أباب اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 1843 حالة وفاة، وتعافي 15 ألفًا و 587 حالة.وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وغانا والكاميرون.// انتهى //17:19ت م0126

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