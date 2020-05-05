السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠١ رخصة لخدمة المواطنين عن بعد



المدينة المنورة 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 2020م واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠١ رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٦٨ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٤ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٨ قرارات مساحة، وكذلك ١١ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.

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16:56ت م

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