السعودية اليوم / الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة البويرة الجزائرية



الجزائر 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

كشفت وحدات من الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة، بمنطقة الثعالبة بمحافظة البويرة شمال الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن المخبأ يحتوي على أربعة مسدسات رشاشة، وأربعة مخازن ذخيرة، و55 قنبلة تقليدية الصنع، وعشرين كيلوغرام من مادة "تي ان تي".

وأضاف البيان أن عناصر مشتركة من الأمن والجمارك أوقفوا خلال عمليتين منفصلتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختارمهربًا واحدًا وضبطوا شاحنتين محملتين بالعشرات من الأطنان من المواد الغذائية.

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16:52ت م

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