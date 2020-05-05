السعودية اليوم / جامعة جازان تناقش 40 رسالة ماجستير عن بعد



جيزان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

ناقشت جامعة جازان 40 رسالة ماجستير للطلاب والطالبات على مستوى كليات وأقسام الجامعة منذ تعليق الدراسة، جراء انتشار جائحة

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة حريصة على تفعيل وتنفيذ الخطط كافة والبرامج التعليمية والأكاديمية، لتمكين طلبتها من الحصول على مؤهلهم الدراسي دون تأخير.

بدوره أوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي الصميلي أن المناقشات تمت "عن بعد" وشملت عددًا من الكليات والتخصصات، مضيفا أنه جرى مناقشة 21 طالبة و19 طالبًا في تخصصات "الأحياء، والإرشاد النفسي والإدارة التربوية، واللغة العربية".

// انتهى //

16:30ت م

0110



جيزان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسناقشت جامعة جازان 40 رسالة ماجستير للطلاب والطالبات على مستوى كليات وأقسام الجامعة منذ تعليق الدراسة، جراء انتشار جائحة كورونا وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة حريصة على تفعيل وتنفيذ الخطط كافة والبرامج التعليمية والأكاديمية، لتمكين طلبتها من الحصول على مؤهلهم الدراسي دون تأخير.بدوره أوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي الصميلي أن المناقشات تمت "عن بعد" وشملت عددًا من الكليات والتخصصات، مضيفا أنه جرى مناقشة 21 طالبة و19 طالبًا في تخصصات "الأحياء، والإرشاد النفسي والإدارة التربوية، واللغة العربية".// انتهى //16:30ت م0110

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