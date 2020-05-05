شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية" تنفذ 978 جولة في يوم واحد وتضبط 101 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة تفتيشية منها 26 جولة مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة ، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير، التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الجولات ضبط مجموعة من المخالفات التي تضمنت 20 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومخالفة واحدة في مساكن العمالة، إضافة إلى ٣٩ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية ، كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة و ٤٢ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، كما أصدرت الأمانة 31 شهادة صحية لعدد من المنشآت .

أما فيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٥٤٢٧ طناً من النفايات، بمشاركة ٩٢١٧ فرداً و ١٨٣٨ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى الأحياء والشوارع العامة ، كما تم تطهير وتعقيم ٥٤٠٥ مواقع من مختلف الأماكن، وإزالة ٣٨١١ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ١٢٤٨ كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة وتنظيف وتطهير ١٢٩٢ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، و تم استخدام ٢٢٧٧٥٣ لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة و عمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، داعيةً المواطنين والمقيمين لإبلاغها عن وجود أي مخالفات أو عدم اتباع للأنظمة بالتواصل معها عبر مركز ٩٤٠ .