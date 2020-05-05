شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 3 أسوق مؤقته للخضار والفواكه بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية أسواقاً مؤقتة للخضروات والفواكه والورقيات لتلبية احتياجات الأهالي في محافظة القطيف ، بعد أن هيأت الأمانة ثلاثة أسواق في كل من سيهات والجش وجزيرتي تاروت ودارين بمحافظة القطيف، بهدف تخفيف الإزدحام على الأسواق المركزية, وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ومتابعة سمو نائبه في افتتاح أسواق إضافية مؤقتة للخضار والفواكه لتخفيف حدة الإزدحام والوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أنها قامت بتجهيز المواقع، وذلك بتركيب خيم مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج الأسواق المؤقتة، مشيرةً الى أن المواقع ستحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان المحافظة، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية من الخضار والفواكه والورقيات.

وأكدت أنه جرى إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الأسواق والأماكن المحيطة بها من حيث التعقيم والتطهير والنظافة والرقابة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل الأسواق عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق.

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كما قامت االأمانة بتنظيم المباسط والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفواكه وتلافياً للزحام.

وأشارت الأمانة إلى أنها تطبق الإجراءات التي تتبعها في منافذ بيع الأغذية ومراكز التسوق كافة، لضمان تنظيف المواقع أولا بأول وعدم تراكم المخلفات، مبينةً أن هذه الأسواق يتم متابعتها بشكل مباشر من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة، لافتةً النظر إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا " بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يذكر أن مجموع الأسواق التي افتتحتها أمانة المنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف بلغت عشرة أسواق.