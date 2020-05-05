"تفطیر الصائمین" يوزع 1000 سلة غذائية في عدة مدن بالبوسنة

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وقد تم خلال الأيام الثلاثة الماضية توزيع قرابة 1000 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن 6 آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على تنفيذها وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.
من جانبهم، رفع المستفيدون من البرنامج من أبناء الشعب البوسني الشكر والتقدير مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على تلمسهما لاحتياجات المسلمين في كل مكان، وفي البوسنة والهرسك على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد، مؤكدين أن مواقف المملكة لن تنسى مع الشعب البوسني على مدى التاريخ.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم من خلال مراكزها الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية المنتشرة في قارات العالم وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمسيخات الإسلامية، ويجد البرنامج إشادة واسعة بين أوساط المجتمعات الإسلامية في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها أغلب الدول بسبب جائحة كورونا.
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