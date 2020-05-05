شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1595 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 955 حالة والان نبدء بالتفاصيل

-9 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 200 شخصًا

- نستبشر بحالات شفاء عالية وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء إجتماعها السادس والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة د / محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3600000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1173147) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (251898) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1595 )

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكةالمكرمة (337)، والدمام (141) حالة، وجدة (385)، والجبيل (120)، والمدينة المنورة (25) حالة، والهفوف (101) حالة، والرياض (230) حالة، وبيش (14) حالة، وقرية العليا (12) حالة، والخبر (89) حالة، والطائف (65) حالة، وينبع (2) حالات، والنعيرية (14) حالات، ورابغ (5) حالات، والزلفي (5) حالات، والدرعية (11) حالات، وتبوك (8) حالات، وابها (8) حالات، والخرج (4) حالات، وبريدة (9) حالات .

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وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (30251) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24620) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 143) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم 24٪ من الحالات تعود لسعوديين ، و 76% لغير سعوديين ، و 14٪ من الحالات للإناث، ، و86٪ للذكور.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2٪، والأطفال 6٪، والبالغون 92٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (5431) حالة بإضافة (955) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (191)حالات، بإضافة 9 حالات وفيات جديدة وجميعها لغير سعوديين عدا حالة واحدة لسعودية في الرياض مكة المكرمة، وجدة والمدينة والقصيم ، ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وقال متحدث الصحة : فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، بعضهم أيام وآخرين أسابيع، والبعض أكثر من ذلك أو أقل ن لافتا أننا اليوم والحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل.

كما استعرض متحدث الصحة تزامن الايجاز الصحفي لليوم العالمي للربو مقدما عدد من النصائح لمرضى الربو لارتباط الامراض التنفسية بفايروس كورونا .