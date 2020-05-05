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شكرا لقرائتكم هل الثوم يمنع عدوى كورونا ؟ النمر يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل الثوم يمنع عدوى كورونا ؟ النمر يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر عن أثر الثوم في علاج التهابات الرئة والوقاية من عدوى كورونا.
ونشر الدكتور النمر سؤالًا عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيه: هل صحيح الثوم يعالج التهابات الرئة ويمنع الإصابة بكورونا ؟ ورد عليه بالقول: غير صحيح…وكنت أتمنى أن فاعلية الثوم تصل إلى هذه الدرجة.
يذكر أنه من بين الإجراءات الاحترازية التي تقلل من فرص عدوى كورونا التباعد المجتمعي، وتجنب مخالطة المصابين أو المصابين المحتملين، وكذلك الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، وارتداء الكمامة القماشية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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