التجارة: منافذ البيع ملزمة بالاسترجاع والاستبدال وفق إجراءات مكافحة كورونا

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الاسترجاع أو الاستبدال حق من حقوق المستهلك مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الحالية يجب على كل منافذ البيع بتوفير سياسة مخصصة لذلك وسط تدابير مكافحة انتشار كورونا في السعودية.

وقال الحسين: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك، وكافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

يذكر أن المولات التجارية في المملكة بدأت الأربعاء الماضي بفتح أبوابها أمام المواطنين والمقيمين، بعد الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي جاء رغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

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وألزمت أمانات المناطق المراكز التجارية (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع قرار إعادة فتحها وتخفيف القيود على حركة التنقل، كما وضعت العديد من الاشتراطات لعودة العمل في المولات.

وضمن الاشتراطات لفتح المولات في القصيم، إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وجود وحدات فحص طبي لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، منع دخول أي شخص يظهر عليه ارتفاع بدرجات الحرارة، مع توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، الالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا ولا يزيد عدد المرافقين على مرافق واحد، توفير عدد كافٍ من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

ومن بين الاشتراطات: نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، الاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج، وفي حال عدم توفرها يسمح بدخول شخصين فقط للمصعد، ووجوب الالتزام بتعقيم جميع أجهزة الصرافات الآلية داخل الأسواق، الاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع) وعدم التعامل بالكاش، وتمثلت بقية الاشتراطات فيما يلي: ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين المتسوقين عند بوابات الدخول وكذلك عند “الكاشير”، وتعقيم عربات التسوق بين كل زبون وآخر، توفير حاويات تفتح بالقدم لرمي القفازات والكمامات والتخلص منها بصورة صحية، مع تخصيص بوابات للدخول فقط وأخرى للخروج لمنع التزاحم، التخلص من النفايات أولًا بأول بصورة صحية داخل أكياس محكمة الإغلاق، وضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافات آمنة، تخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن وتوفير أماكن انتظار آمنة، التقيد بالالتزامات الخاصة بالموظفين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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