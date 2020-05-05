احذروا تناول الجراد .. مرشوش بالمبيدات

2020-05-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

هاجمت أسراب من الجراد، مزارع نخيل في الأحساء، أمس الاثنين وبينت وزارة البيئة، أن المنطقة الشرقية بدأت تشهد عمليات انسلاخات للحشرة التي ستلجأ غالبًا إلى المناطق الخضراء لتكمل نضجها، حذر المختص البيئي محمد حسن من جمع الجراد وتناوله – كما يفعل البعض- بسبب تلوثه بالمبيدات الكيماوية التي تسبب أضرارًا على صحة الإنسان، إذ إن طبخ الجراد يزيد من خطورة المواد الكيميائية التي تزيد سميتها بفعل الحرارة.

وبيّن أن بعض الأفراد قد يجمعون الجراد في أكياس بهدف البيع أو تناوله لاحقًا، وفي ذلك خطورة على صحة الإنسان.

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وأضاف: ” الجراد يأكل مثل وزنه يوميًا ويمكن تقدير أخطاره إذا عرف أن وزن الجرادة يتراوح بين 2 إلى 3 جم وأن سرب جراد صغير بمساحة 1 كم مربع يحتوي على 50 مليون جرادة يتغذى على نحو 100 طن مادة خضراء مثل أوراق النبات يوميًا.

وحذر من الاعتقاد الخاطئ أن تناوله علاج للأمراض وخصوصًا دوره في ضبط نسبة السكر في الدم.

ورأى أن جسم الجراد لا يحتوي على أية مادة علاجية، فليس هناك معلومات صحيحة ومؤكدة عن فوائده، مؤكدًا أن الجراد يأتي مرشوشًا بالمبيدات، ويؤكد على ذلك ضعف حالته وسهولة الإمساك به.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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