متحدث الهلال الأحمر لـ”المواطن”: لدينا 1875 متطوعًا وهم شركاء أساسيون وأدوارهم مهمة

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ نحو 1875 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغت عدد الساعات التطوعية حوالي 28 ألف ساعة.

وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول دور المتطوعين في التعامل مع أزمة كورونا، قال الحازمي: إن المتطوعين والمتطوعات هم الشركاء الأساسيون في الهيئة، ويعملون مع الهلال الأحمر منذ سنوات طويلة وفي جميع الأنشطة.

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وأوضح أن للمتطوعين أدوارًا عديدة خلال هذه الأزمة، يأتي من ضمنها دعم المراكز الإسعافية، ودعم غرف العمليات، بالإضافة لتأمين نقاط الفرز الأولي في المقرات الحكومية والمجمعات التجارية، والقطاع الخاص.

وأكد أن عدد المراكز الإسعافية التي تعمل خلال أزمة كورونا وصلت 486 مركزًا إسعافيًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما تم نقل 54 ألف حالة إلى المنشآت الصحية.

وكشف متحدث الهلال الأحمر السعودي أن عدد المكالمات التي استقبلتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بلغت مليون و400 مكالمة واردة، فيما وصلت البلاغات الإسعافية الناتجة من المكالمات نحو 130 ألف بلاغ إسعافي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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