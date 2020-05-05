- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم متحدث الهلال الأحمر لـ”المواطن”: لدينا 1875 متطوعًا وهم شركاء أساسيون وأدوارهم مهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الهلال الأحمر لـ”متابعات الخليج 365”: لدينا 1875 متطوعًا وهم شركاء أساسيون وأدوارهم مهمة
الهيئة استقبلت 130 ألف بلاغ إسعافي ونقل 54 ألف حالة خلال أبريل
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ نحو 1875 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغت عدد الساعات التطوعية حوالي 28 ألف ساعة.
وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول دور المتطوعين في التعامل مع أزمة كورونا، قال الحازمي: إن المتطوعين والمتطوعات هم الشركاء الأساسيون في الهيئة، ويعملون مع الهلال الأحمر منذ سنوات طويلة وفي جميع الأنشطة.
وأوضح أن للمتطوعين أدوارًا عديدة خلال هذه الأزمة، يأتي من ضمنها دعم المراكز الإسعافية، ودعم غرف العمليات، بالإضافة لتأمين نقاط الفرز الأولي في المقرات الحكومية والمجمعات التجارية، والقطاع الخاص.
وأكد أن عدد المراكز الإسعافية التي تعمل خلال أزمة كورونا وصلت 486 مركزًا إسعافيًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما تم نقل 54 ألف حالة إلى المنشآت الصحية.
وكشف متحدث الهلال الأحمر السعودي أن عدد المكالمات التي استقبلتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بلغت مليون و400 مكالمة واردة، فيما وصلت البلاغات الإسعافية الناتجة من المكالمات نحو 130 ألف بلاغ إسعافي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الهلال الأحمر لـ”المواطن”: لدينا 1875 متطوعًا وهم شركاء أساسيون وأدوارهم مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.