، لماذا سُمي مسجد التنعيم بهذا الاسم؟ "الدهاس" يجيب لـ"الخليج 365" ،

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يقع مسجد عائشة رضي الله عنها، أو كما يُعرف بمسجد التنعيم في الحد الشمالي الغربي لمكة المكرمة؛ وهو أقرب نقطة من الحرم المكي الشريف للحدود الشرعية لمكة المكرمة.
وحول هذا المسجد يقول مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك فواز الدهاس لـ"الخليج 365": يقع مسجد عائشة رضي الله عنها في الحد الشمالي الغربي لمكة المكرمة وأطلق عليه اسم مسجد عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت من هذا الموقع، حيث كان أقرب نقطة لمخيم الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب خيف بني كنانة ولهذا سمي من تلك الزيارة.
وأضاف"الدهاس": يُعرف المسجد بمسجد التنعيم وقد اكتسب هذا الاسم نسبة إلى جبليْن، أحدهما يقع يمين المسجد للمتجه إلى المدينة المنورة واسمه "ناعم" والجبل الثاني في الجهة المقابلة اسمه جبل "نعيم"، وقد سمي المسجد نسبة إلى الجبلين مختصراً بمسجد "التنعيم".
وأشار إلى أن المسجد بُني في العصور المتقدمة، ولا زال في الموقع معلماً من أعلام مكة المكرمة يعود إلى القرن الرابع الهجري.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 04:58 PM
أقرب نقطة من الحرم المكي الشريف للحدود الشرعية لمكة المكرمةلماذا سُمي مسجد التنعيم بهذا الاسم؟ "الدهاس" يجيب لـ"الخليج 365"
يقع مسجد عائشة رضي الله عنها، أو كما يُعرف بمسجد التنعيم في الحد الشمالي الغربي لمكة المكرمة؛ وهو أقرب نقطة من الحرم المكي الشريف للحدود الشرعية لمكة المكرمة.
وحول هذا المسجد يقول مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك فواز الدهاس لـ"الخليج 365": يقع مسجد عائشة رضي الله عنها في الحد الشمالي الغربي لمكة المكرمة وأطلق عليه اسم مسجد عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت من هذا الموقع، حيث كان أقرب نقطة لمخيم الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب خيف بني كنانة ولهذا سمي من تلك الزيارة.
وأضاف"الدهاس": يُعرف المسجد بمسجد التنعيم وقد اكتسب هذا الاسم نسبة إلى جبليْن، أحدهما يقع يمين المسجد للمتجه إلى المدينة المنورة واسمه "ناعم" والجبل الثاني في الجهة المقابلة اسمه جبل "نعيم"، وقد سمي المسجد نسبة إلى الجبلين مختصراً بمسجد "التنعيم".
وأشار إلى أن المسجد بُني في العصور المتقدمة، ولا زال في الموقع معلماً من أعلام مكة المكرمة يعود إلى القرن الرابع الهجري.
، لماذا سُمي مسجد التنعيم بهذا الاسم؟ "الدهاس" يجيب لـ"الخليج 365" ،
المصدر : الخليج 365
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