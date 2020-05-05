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تقرر توحيد واستقبال الطلبات عبر مبادرة "عودة" بمنصة "أبشر"، وذلك إلحاقًا لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جواً بشكلٍ استثنائي.
وتقتضي مبادرة "عودة" وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حيث سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر .
ويمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عودة" وتعبئة الحقول التالية: "رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول".
ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 04:52 PM
من خلال الاستفادة من "عودة" على منصة "أبشر"توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم
تقرر توحيد واستقبال الطلبات عبر مبادرة "عودة" بمنصة "أبشر"، وذلك إلحاقًا لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جواً بشكلٍ استثنائي.
وتقتضي مبادرة "عودة" وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حيث سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر .
ويمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عودة" وتعبئة الحقول التالية: "رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول".
ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.
، توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم ،
المصدر : الخليج 365
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