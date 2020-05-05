شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: فترة التعافي بين مرضى كورونا متفاوتة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، تفاوت فترة التعافي بين مرضى كورونا في المملكة.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن فترة تعافي بعض المرضي قد تكون لأيام وآخرين لأسابيع، والبعض أكثر من ذلك أو أقل.

وأضاف أن هناك مرضى تظهر عليهم علامات التعافي، وغياب الأعراض، وآخرين لا تظهر عليهم هذه الأعراض، مشيرًا إلى أن الفحوصات تحدد اذا ما كانت الحالة في حالة تعافي أو في حالة حرجة ويستلزم تعافيها أسابيع.