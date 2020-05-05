شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الهلال الأحمر يكشف عدد الحالات المنقولة إلى المنشآت الصحية في إبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر، فهد الحازمي، أن الهيئة مستمرة في عملها لمواجهة أزمة كورونا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن إجمالي المكالمات الواردة للهيئة في الشهر الماضي بلغ 1400 مليون، بينما وصل إجمالي البلاغات 130 ألف بلاغ إسعافي، فيما وصل إجمالي الحالات المنقولة للمنشآت الصحية نحو 54 ألف حالة .

وأرجع سبب ارتفاع المكالمات الواردة عن عدد البلاغات الإسعافية لعدة أسباب منها فترات منع التجول، وبعض الاستفسارات الواردة إلى لمركز العمليات لحالات بسيطة لا تتطلب النقل الإسعافي، بجانب الاستشارات الطبية.

ونوه بأن إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية بلغ 230 ألف مستفيد، داعيًا إلى التواصل مع الهيئة من خلال تطبيق اسعفني، وذلك في للحالات الحرجة الشديدة، والحالات البسيطة.