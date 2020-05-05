شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن بدء مرحلة التقييم الذاتي الخاص بفحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن بدء مرحلة مهمة من مراحل الفحص الموسع.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بشأن فيروس كورونا الجديد، أن هذه المرحلة هي من يقومون بالتقييم الذاتي وتكون أوضاعهم الصحية مطمئنة، حيث سيتم دعوتهم للحصول على الفحص المخبري، وهي دعوة اختيارية، يمكن للفرد الحضور أو تقديم الدعوة لشخص آخر.