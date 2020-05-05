شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة 14% حالات سجلت فيما بين الإناث، و86% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن من بين الحالات الجديدة المصابة 6% حالات سجلت في أطفال، و 92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا؛ لافتًا إلى أن 24% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات.

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وأشار "العبدالعالي" إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‎كورونا المستجد في المملكة بلغت 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة؛ مؤكدًا أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

‏‎وقال متحدث الصحة، أنه تم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 5431 حالة؛ فيما تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 200 شخصًا، موضحًا أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، بعضهم أيام وآخرين أسابيع، والبعض أكثر من ذلك أو أقل.‏

وأضاف: " اليوم الحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل"؛ متابعًا: " من الأمور المهمة لمرضى الربو في هذه الجائحة، أخذ العلاج في وقته الطبيعي ومراجعة الطبيب المختص، إضافة إلى الابتعاد عن أي مهيجات تنفسية، وعن أي فرص لانتقال العدوى ".