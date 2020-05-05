شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال مبادرة "عودة" بمنصة (أبشر).

وأضاف الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مبادرة "عودة" تمكن من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة ،والنهائي وتاشيرات الزيارة بمختلف انواعها والتاشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر ".

وأكدت أنه يمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.