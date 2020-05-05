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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في وادي تثليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تمكن الدفاع المدني في محافظة تثليث بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزوا في وادي تثليث.
ونشرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا لعملية الإنقاذ؛ حيث أكدت أن الأشخاص الثلاثة الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة.
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