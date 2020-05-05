شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على مواعيد الإشعارات للطلاب والطالبات عبر نظام نور بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مواعيد نشر الإشعارات لكافة المراحل، بنظام نور ، حيث تضمن التعميم آخر موعد لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم لفترتين الثالثة والرابعة للصفين الأول والثاني للمرحلة الابتدائية ونشر الإشعارات يوم 7-9-1441هـ.

وأضافت الإدارة بأن 14-9-1441هـ هو آخر موعد لاكتمال رصد درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي ونشر الإشعارات من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

وتابعت بان آخر موعد لاكتمال رصد درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي واعتماد النتيجة ونشر الإشعارات يوم 21-9-1441هـ، وآخر موعد لتدقيق بيانات الطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية 21-9-1441هـ.