شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود خلال حفل عشاء في واشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز، أثناء حضوره لحفل عشاء على شرفه في واشنطن.

وكان الحفل خلال زيارة قام به للولايات المتحدة الأمريكية عام 1957، وذلك بصحبة عدد من المسؤولين.

وطبقا للصورة، فقد كان يجلس بجوار الملك المترجم الخاص به يوسف العليان، وعلى يمينه الأمير محمد بن سعود الكبير رحمهم الله .