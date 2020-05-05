شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدات واقعة انتحار مقيم شنقًا في "هجرة مكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة آخر المستجدات المتعلقة بواقعة المقيم الآسيوي الذى شنق نفسه بواسطة حبل بأحد المواقع بـ"هجرة مكة". كشفت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة آخر المستجدات المتعلقة بواقعة المقيم الآسيوي الذى شنق نفسه بواسطة حبل بأحد المواقع بـ"هجرة مكة". وأكدت الجهات الأمنية أنه تم القبض على الشخص الذى قام بتوثيق واقعة الانتحار، حيث اتضح من خلال الرصد والتحري أن المسؤول عن تصوير الواقعة ونشرها كان مقيم عربي آخر. وأضافت الجهات أنه تم إيقاف المقيم واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حياله. أقرأ أيضا:

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