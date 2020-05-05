شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع حالات كورونا الجديدة على المدن والمناطق السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة تسجيل1595 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 30251 حالة منها 24620حالة نشطة و 143حالتها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة بحسب المدن والمناطق السعودية كالتالي :

جدة 385مكة المكرمة 337الرياض230 الدمام141 الجبيل 120الهفوف101 الخبر89 الطائف65 المدينة المنورة 25النعيرية14 بيش14 قرية العليا12 الدرعية11 بريدة 9أبها8 تبوك8 رابغ 5الزلفي5 بيشة4 الخرج4 ينبع 2الهدا 1القريع 1المخواة 1ضياء 1القنفذة1 ليلى 1 كما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل9 حالات وفيات ليرتفع الإجمالي إلى200 حالة وفاة. وأضاف المتحدث أن المملكة سجلت 955حالة تعافي جديدة ليرتفع الإجمالي إلى5431 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توزيع حالات كورونا الجديدة على المدن والمناطق السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.