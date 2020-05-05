شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رسميا وزير صحة الحوثي يعلن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء وطوارئ عدن تعلن تسجيل 9حالات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين د.طه المتوكل إنه تم اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمهاجر صومالي في صنعاء.

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ونقلت قناة المسيرة بلسان الوزير الحوثي ” نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة #صنعاء لمهاجر صومالي”.

وأضاف: وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة العلياء للطوارئ في اليمن تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في #حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة #عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من إبريل إلى (21) حالة بينها (3) حالات وفاة.