شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رسميا وزير صحة الحوثي يعلن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء وطوارئ عدن تعلن تسجيل 9حالات جديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين د.طه المتوكل إنه تم اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمهاجر صومالي في صنعاء.
ونقلت قناة المسيرة بلسان الوزير الحوثي ” نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة #صنعاء لمهاجر صومالي”.
وأضاف: وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العلياء للطوارئ في اليمن تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في #حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة #عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من إبريل إلى (21) حالة بينها (3) حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسميا وزير صحة الحوثي يعلن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء وطوارئ عدن تعلن تسجيل 9حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.