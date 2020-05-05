وزارة الصحة: تسجيل 1595 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 200

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 30251.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 5431، والوفيات 200.

وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.