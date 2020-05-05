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القصبي يوجه بإلغاء شرط عدم إعادة أو استبدال البضاعة

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أكد أنه حق أصيل للمستهلك

وجه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، الأمانات، بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المبيعة، مؤكدًا أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

ووفقًا لتقرير نشرته الإخبارية، فإن القصبي أشار إلى أن شرط عدم إرجاع أو استبدال السلع لم يرد ضمن تعليمات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة وتم اتخاذها للحد من تفشي فيروس .

وطالب القصبي بضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع السلع المعادة.

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