ضبط معمل خیاطة مخالف داخل سكن عمال بالعوالي

التحفظ على 16 ماكینة

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في الفرق الرقابیة التابعة لبلدية العوالي، معملاً مخالفًا للخیاطة داخل سكن عمال. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على تويتر، أنه جرى التحفظ على 16 ماكینة خیاطة، واستكمال الإجراءات النظامیة بحق 5 وافدين مخالفین. Advertisements اقرأ أيضا: بالصور.. أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع صحية جديدة بـ 628 مليون ريال السيطرة على حريق شقة سكنية بحي الوبرة بالمدينة المنورة دون إصابات

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