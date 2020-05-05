بالصور.. الجهات الأمنية بمحافظة الداير تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء

يواصل رجال الأمن في القطاعات الأمنية بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، جهودهم في تطبيق منع التجول. وتابعت «واس» العمل الميداني، الذي يؤديه رجال الأمن في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء وفي لحظات الإفطار، في وقت تخلو فيه الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، تنفيذًا لأمر منع التجول، والتزامًا من المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار. اقرأ أيضا: إفطار في ميدان العمل.. عدسة «عاجل» توثق جهود الأمن بـ«الداير» خلال رمضان

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