تديره عمالة مخالفة

ضبطت بلدية الخرج، ممثلة بإدارة الرقابة الصحية، عمالة مخالفة تمارس أعمال الحلاقة داخل سكن خاص، مخالفة بذلك الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت البلدية، أنه تمت مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة. وأهابت بلدية الخرج، بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية، أو أي تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال الاتصال على رقم (940) على مدار الساعة، أو عبر حساب البلدية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. Advertisements اقرأ أيضا: بلدية الخرج تتحرك نحو مقطع فيديو الازدحام في مسلخ سوق المواشي بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط محل حلاقة داخل مسكن خاص بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.