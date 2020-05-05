تدشين مشاريع صحية بقيمة 628 مليونا بالمدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن القطاع الصحي بالمدينة المنورة يحظى باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ويجسد مدى الدعم والعناية بهذا القطاع التنموي والحيوي، والمساعي المبذولة من خلال استمرار وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. جاء ذلك خلال تدشينه عبر تقنية الاتصال المرئي عدداً من المشاريع الصحية الجديدة التي نفذتها وزارة الصحة بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تجاوزت 628 مليون ريال بمشاركة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل ، ووزير الصحة توفيق الربيعة. وقال الأمير فيصل بن سلمان" إن المشاريع التطويرية التي يشهدها اليوم القطاع الصحي بالمدينة المنورة ليست وليدة اللحظة أو ردة فعل لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ، بل هي نتاج للتخطيط السليم الذي عملت عليه وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وانضمام هذه المشاريع إلى منظومة الخدمة الصحية"، منوهاً بالجهود الاستثنائية التي يُقدمها منسوبو الصحة في التجمع الصحي وإدارة الشؤون الصحية وجميع الطواقم الطبية والممارسين الصحيين بالمنطقة الذين نجحوا في إدارة المنظومة الصحية بكفاءة واقتدار، وأشار إلى أن الخدمات الصحية بالمدينة المنورة ستشهد نقلة حقيقية ونوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين الأمر الذي سيظل دوماً الهدف الأسمى للجميع، معرباً عن شكره لوزير الصحة توفيق الربيعة وزملائه على الدور والاهتمام الذي يوليه ومنسوبو الصحة لتطوير القطاع الصحي والإشراف على إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها رغم الصعوبات والتحديات القائمة .

أجنحة التنويم الجديدة

شملت المشاريع التي دشنها أمير منطقة المدينة المنورة، افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير بتكلفة تقدر بـ 320 مليون ريال ، فيما سيتم تشغيل السعة السريرية المتبقية تباعاً بالإضافة إلى تدشين 27 وحدة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة ، كما ضمت المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة تدشين عدد من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك فهد العام بقيمة إجمالية بلغت 129.5 مليون ريال شملت جناح العمليات الجراحية المطوّرة في مستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال لتغطي جميع التخصصات الجراحية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المدعمة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة ، بالإضافة إلى أجنحة العناية المركزة المطورة بالمستشفى بسعة 60 سريراً وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية لتحسين مداخل والمحيط الخارجي للمستشفى . 30 مليون ريال

تضمنت المشاريع التي تم تدشينها كذلك أجنحة العناية المركزة المتخصصة لرعاية الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بسعة 30 سريراً وبتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال، كما ضمت حزمة المشروعات الصحية وضع حجر الأساس للمشروع التطويري المتكامل لمستشفى أحد العام بتكلفة إجمالية بلغت 106.8 مليون ريال بهدف إعادة تأهيل مرافقه بشكل كامل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات بشكل كامل. وعلى مستوى خدمات مراكز الرعاية الصحية دشّن الأمير فيصل بن سلمان الخدمة الصحية في 12 مركزاً للرعاية الأولية المطوّرة بهويتها الجديدة التي من المقرر أن يُقدم من خلالها خدمات في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقق جميع المتطلبات التشغيلية. نقلة نوعية

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن المشاريع الصحية التي تم تدشينها ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمنطقة المدينة المنورة وتقديم أفضل الرعاية الصحية بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية التي تشمل زيادة السعة السريرية بالمستشفيات وتتضمن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات العامة بنسبة 20% ، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بنسبة 40% وزيادة عدد أسرة العنايات المركزة للكبار بنسبة 60% إلى جانب توسعة جناح العمليات الجراحية المطورة بمستشفى الملك فهد لتقليص قوائم الانتظار في العمليات بنسبة 40%. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تجويد الرعاية الطبية للمرضى ورفع كفاءة أداء المرافق الصحية في ظل ما تشهده المشاريع الصحية من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة التي تؤكد على أن صحة المواطن من أهم الأولويات .