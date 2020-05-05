مدني مكة تحذر من أمطار وجريان للسيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجةً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من الخرمة ورنية وتربة والمويه، وذلك اليوم «الثلاثاء» من الساعة الـ«13:00» إلى الساعة الـ«21:00». ‏ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير‏الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه. ‏ وتهيب مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول خلال هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم. متمنيةً السلامة للجميع.



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