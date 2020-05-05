السعودية اليوم / 20 ألف طالب وطالبة يواصلون أداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حفر الباطن



حفرالباطن 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

يواصل أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة حفر الباطن أداء الاختبارات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي في مختلف التخصصات والكليات بحفر الباطن والخفجي والنعيرية والقرية العليا ، وذلك بمتابعة مباشرة من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، الذي وجه بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبارات واعتماد مبدأ التيسير والتسهيل على الطلبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أنه تم إجراء 2269 اختباراً منذٌ 3 رمضان وحتى أمس 11 رمضان ، منوهاً إلى أن الإجراءات والتجهيزات التقنية والإدارية التي اتخذتها الجامعة مبكرًا ضمن خطة إدارة الأزمات التي بدأت بتحويل جميع المقررات إلى إلكترونية، ساهمت في نجاح عملية الاختبارات ،حيث ظهر ذلك من خلال النتائج الإيجابية والمتميزة للطلبة ، فضلاً عن متانة البنية التحتية للتعليم الإلكتروني في الجامعة.

وأشار الدكتور المطيري الى أن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تشرف على الخطط التقنية المنفذة من قبل عمادة تقنية المعلومات والاتصالات منذ انطلاق خطة التعلم الإلكتروني منتصف رجب الماضي، المتضمنة تدريب 840 عضو هيئة تدريس على آليات وبرامج تنفيذ الاختبارات الإلكترونية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم .

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15:44ت م

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