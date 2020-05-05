السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمحافظة الداير تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول



الداير 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

يواصل رجال الأمن في القطاعات الأمنية بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان ، جهودهم في تطبيق منع التجول.

وتابعت "واس" العمل الميداني الذي يؤديه رجال الأمن في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء وفي لحظات الإفطار ، في وقت تخلو فيه الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، تنفيذًا لأمر منع التجول والتزامًا من المواطنين والمقيمين بتنفيذ القرار.

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15:20ت م

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