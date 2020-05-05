السعودية اليوم / جمعية الدعوة بالحوية تنفذ درساً في مخالفات تقع من بعض الصائمين "عن بعد"



الطائف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية يوم غد وضمن سلسلة الكلمات الوعظية عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر درساً بعنوان " مخالفات تقع من بعض الصائمين " .

ويأتي هذا الدرس ضمن سلسلة الدروس والكلمات التي ينفذها المكتب في شهر رمضان المبارك ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

14:42ت م

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