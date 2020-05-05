السعودية اليوم / جامعة المجمعة تعلن موعد التسجيل للفصل الصيفي



المجمعة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أعلنت الجامعة عن موعد بداية التسجيل للفصل الصيفي والذي سيكون - بإذن الله تعالى - ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ حتى يوم السبت 7 / 10 / 1441هـ عبر البوابة الإلكترونية للطلاب، حيث يكون بداية الفصل الصيفي يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن علي الرميح، أن مجلس الجامعة أقرَّ افتتاحَ الفصل الصيفي في جميع كليات الجامعة بما يخدم طلاب وطالبات الجامعة وفق الضوابط التي حددها المجلس, وأن الجامعة سوف تعلن عن المقررات لاحقاً بعد موافقة الأقسام العلمية في الكليات عليها .

وبين الدكتور الرميح أن الجامعة حريصة على تقديم ما يساعد الطلاب والطالبات من هم في مرحلة التخرج خلال الفصل الصيفي, وفق ضوابط تساعد في المقام الأول الطلبة الخريجين والطالبات الخريجات ومن ثم يضاف إليها الطلبة والطالبات الراغبين من غير الخريجين والخريجات حتى بلوغ الشعب الحد الأعلى .

وقال : إن الجامعةُ تعملُ جاهدةً على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يتناسب مع الوضع الحالي الذي تعيشه جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس

وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن اختبارات الفصل الصيفي ستبدأ يوم الأحد 28 / 11 / 1441هـ وينتهي الفصل الصيفي - بإذن الله - يوم الأربعاء 1 / 12 / 1441هـ بنهاية الاختبارات النهائية .

// انتهى //

14:15ت م

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المجمعة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت الجامعة عن موعد بداية التسجيل للفصل الصيفي والذي سيكون - بإذن الله تعالى - ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ حتى يوم السبت 7 / 10 / 1441هـ عبر البوابة الإلكترونية للطلاب، حيث يكون بداية الفصل الصيفي يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ .وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن علي الرميح، أن مجلس الجامعة أقرَّ افتتاحَ الفصل الصيفي في جميع كليات الجامعة بما يخدم طلاب وطالبات الجامعة وفق الضوابط التي حددها المجلس, وأن الجامعة سوف تعلن عن المقررات لاحقاً بعد موافقة الأقسام العلمية في الكليات عليها .وبين الدكتور الرميح أن الجامعة حريصة على تقديم ما يساعد الطلاب والطالبات من هم في مرحلة التخرج خلال الفصل الصيفي, وفق ضوابط تساعد في المقام الأول الطلبة الخريجين والطالبات الخريجات ومن ثم يضاف إليها الطلبة والطالبات الراغبين من غير الخريجين والخريجات حتى بلوغ الشعب الحد الأعلى .وقال : إن الجامعةُ تعملُ جاهدةً على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يتناسب مع الوضع الحالي الذي تعيشه جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، وأنها - بإذن الله - قادرة على تجاوز ذلك من خلال ما لمسناه في الفترة الماضية من نجاح في التعليم عن بعد، الذي جسد قدرة الجامعة على الاستثمار الأمثل للتقنية في دعم مسيرة التعليم.وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن اختبارات الفصل الصيفي ستبدأ يوم الأحد 28 / 11 / 1441هـ وينتهي الفصل الصيفي - بإذن الله - يوم الأربعاء 1 / 12 / 1441هـ بنهاية الاختبارات النهائية .// انتهى //14:15ت م0079

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