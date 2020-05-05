السعودية اليوم / لبنان تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وافدة من غينيا تم كشفها بعد مرور يومين من دخولها إلى لبنان ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريا إلى 741 فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.

// انتهى //

14:12ت م

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بيروت 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وافدة من غينيا تم كشفها بعد مرور يومين من دخولها إلى لبنان ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبريا إلى 741 فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25 حالة.// انتهى //14:12ت م0076

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