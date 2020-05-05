شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يتفقد أعمال الخدمات في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
واطلع على سير الأعمال في المسجد الحرام والتأكيد على أهميتها، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة، وبما يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكد السديس على ضرورة الاجتهاد في الأعمال والسعي الدائم للتطوير والمواكبة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيداً بالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء والارتقاء بأدائها على خير وجه بما يحقق أهداف هذه الرسالة السامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ السديس يتفقد أعمال الخدمات في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.