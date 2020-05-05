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شاهد.. ضبط معمل خياطة مخالف داخل سكن عمال بالمدينة
تم التحفظ على 16 ماكينة خياطة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في الفرق الرقابية التابعة لبلدية العوالي، معملاً مخالفاً للخياطة داخل سكن عمال.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه جرى التحفظ على 16 ماكينة خياطة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق خمسة وافدين مخالفين.
من جانب آخر، كثفّت أمانة المدينة وبلدياتها جولاتها الرقابية على المراكز والمجمعات التجارية، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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