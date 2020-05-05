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2020-05-05 الكويت تسجل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 5804 حالات متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية. Advertisements وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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