الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل خدمة عقد جلسات النظر عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، حيث عقدت أول جلسة نظر عن بعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م.

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جاء ذلك استمراراً لدور الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية، وضماناً لاستمرار لجان الفصل في تحقيق أحد أهم أهدافها وهو سرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية و تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى.

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