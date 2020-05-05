اخبار السعوديه

الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-05

الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد

تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل خدمة عقد جلسات النظر عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، حيث عقدت أول جلسة نظر عن بعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م.

Advertisements

جاء ذلك استمراراً لدور الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية، وضماناً لاستمرار لجان الفصل في تحقيق أحد أهم أهدافها وهو سرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية و تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى.

 تابع جديد أخبار فيروس covid19

تابعنا على

c3b0e02c24.jpg

تواصل معنا على

5c8bb72218.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا