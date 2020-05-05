المغرب تسجّل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت المغرب 100 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5153، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 180 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1799 بعد تعافي 146 شخصًا، فيما اُستبعدت 42684 حالة بعد الكشف المخبري.

وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و600 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 250 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من مليون و200 ألف حالة شفاء.

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وسجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

فيما أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق.

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