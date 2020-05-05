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ذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء الاتحادي الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يُعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي.
وبينت "سود دويتشه تسايتونج" أن المشتبه به يدعى ديمتري بادين وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت الصحيفة دون أن تورد مصدراً، إلى أن المحققين على ثقة من أن "بادين" (29 عاماً) متورط في عملية تسلل في أبريل 2015 على البرلمان الألماني "البوندستاج".
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 02:53 PM
مطلوب لدى أمريكا لسرقته بريد هيلاري كلينتون
ذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء الاتحادي الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يُعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي.
وبينت "سود دويتشه تسايتونج" أن المشتبه به يدعى ديمتري بادين وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت الصحيفة دون أن تورد مصدراً، إلى أن المحققين على ثقة من أن "بادين" (29 عاماً) متورط في عملية تسلل في أبريل 2015 على البرلمان الألماني "البوندستاج".
، اخترق أنظمة البرلمان.. ألمانيا تبحث عن جاسوس يعمل لصالح روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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