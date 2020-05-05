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باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 02:24 PM
3 فرق للدفاع المدني سيطرت عليه وحاصرته بموقعه"الخليج 365" تتابع وترصد بالصور.. حريق في "كونتينر" مواد بترولية بالدائري الرابع بمكة
باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
، "الخليج 365" تتابع وترصد بالصور.. حريق في "كونتينر" مواد بترولية بالدائري الرابع بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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