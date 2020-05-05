، سوق الأسهم يغلق على مكاسب واسعة مع عودة التفاؤل بعد صعود سعر النفط ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرتفعاً بـ1.74% عند 6710 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم على مكاسب واسعة مع عودة التفاؤل للمستثمرين بعد صعود أسعار النفط، حيث يقترب خام برنت من مستوى 30 دولاراً للبرميل.

ووفق #تداول فقد أغلق مؤشر السوق السعودي مرتفعاً بـ1.74% عند 6710 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وارتفعت غالبية الأسهم اليوم في حين صعدت العديد منها بنسب تجاوز 5 في المائة، حيث واجه السوق دعماً من أسهم قطاع الطاقة وأسهم البتروكيماويات المنتعشة مع صعود أسعار النفط، بالإضافة لأسهم البنوك.

وحول الأسهم القيادية فقد تصدر سهم "أرامكو" دعم المؤشر العام بعد صعود السهم 2.6 في المائة عند 31.3 ريال، كذلك يأتي كل من مصرف الراجحي وسابك بارتفاع يتجاوز 2 في المائة لكل منهما، في حين صعد موبايلي 4.8 في المائة وسافكو 3.3 في المائة والبحري 1.4 في المائة.

وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6710 نقاط ليصعد المؤشر العام 114 نقطة أو ما يعادل 1.74 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.4 مليار ريال، وبأحجام تداول بلغت 228 مليون سهم، حيث تعد تداولات اليوم الأدنى في آخر 10 جلسات.