شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد تشهدها بعض المحافظات الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن هطول أمطار متفاوتة اليوم، الثلاثاء، وليلة الأربعاء من مكان إلى أخر ومن خفيفة لغزيرة بالإضافة إلى حبات برد على أجزاء من ساجر مروراً شقراء والمجمعة والقويعية.

كما توقع بأن تمتد تلك الأجواء إلى الرياض وعسير وجازان والمنطقة الشمالية، ومن نجران إلى الخرمةوشرقهما وشمال الشرقية والصمان، وأيضا عمان واليمن والكويت مع رياح مغبرة.