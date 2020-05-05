«الترفيه» تدعو جميع المنشآت العاملة بالقطاع لإجراء هام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء المنشآت العاملة بقطاع الترفيه بالمملكة للمشاركة في المسح الذي تعمل عليه الهيئة العامة للإحصاء بهدف قياس تأثير دعت الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء المنشآت العاملة بقطاع الترفيه بالمملكة للمشاركة في المسح الذي تعمل عليه الهيئة العامة للإحصاء بهدف قياس تأثير كورونا على المنشآت . وأضحت " الترفيه " أنه يمكن المشاركة من خلال الإستمارة الإلكترونية التالية من هنـــــــــا . وأكدت أن البيانات التي سيتم جمعها تساعد على متخذي القرار على بناء استراتيجيات وآليات لدعم استقرار المنشآت في المملكة .

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